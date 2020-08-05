Во Владимирской области прокуратура подала иск в суд из-за тлеющей с конца июля свалки

ТАСС, 5 августа. Прокуратура Владимирской области направила в суд исковое заявление к компании "Экоальянс", которой принадлежит тлеющая с конца июля свалка бытовых отходов в Петушинском районе. Об этом в среду сообщила пресс-служба прокуратуры.

"В Киржачский районный суд (по месту регистрации компании - прим. ТАСС) направлено исковое заявление. В нем прокурор потребовал признать незаконными бездействие ООО "Экоальянс" по рекультивации свалки и действия общества по размещению отходов, обязать собственника земельного участка запретить завоз мусора на данную территорию", - говорится в распространенном пресс-службой сообщении.

В пресс-службе отметили, что о тлении свалки сообщил ряд местных СМИ, по их данным, скрытое горение наблюдается с 22 июля. Прокуратура совместно с сотрудниками полиции, пожарного надзора, представителями местных властей провела выездную проверку. "С привлечением техники сторонних организаций органом государственного пожарного надзора осуществлено пролитие свалки. В настоящее время площадь тления отдельных очагов составляет 50 кв. м", - добавили в пресс-службе.

В отношении "Экоальянс" возбудили административные дела о сокрытии или искажении экологической информации и несоблюдении экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления. "Также по требованию прокуратуры с целью исключения ввоза мусора из московского региона организованы патрули силами сотрудников полиции и администрации района", - сообщила пресс-служба.