Суд отправил под домашний арест экс-главу администрации района Нижнего Новгорода

ТАСС, 5 августа. Суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста бывшему главе администрации Советского района Нижнего Новгорода Владимиру Исаеву, которого подозревают в получении взятки. Об этом сообщили журналистам в среду в пресс-службе следственного управления СК по региону.

"Избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком до 30 сентября", - сообщили в пресс-службе.

По версии следствия, Исаев, занимавший должность главы администрации Советского района Нижнего Новгорода, в 2018-2019 годах получил через посредника взятку на сумму свыше 260 тыс. рублей. Взамен он не должен был принимать мер против размещения нестационарного торгового объекта на территории района.

Возбудили уголовное дело о получении взятки, совершенном группой лиц по предварительному сговору в крупном размере.