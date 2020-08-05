Бывший капитан судна подтвердил, что вез аммиачную селитру, изъятую в порту Бейрута

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Судно Rhosus, направлявшееся из Грузии в Мозамбик, прибыло в Бейрут с грузом аммиачной селитры, которая, возможно, взорвалась в порту ливанской столицы. Танкер был разгружен в ливанском порту уже после того, как экипаж покинул судно, арестованное за долги, сообщил ТАСС бывший капитан судна Борис Прокошев.

Как сообщал ранее Российский профессиональный союз моряков, в 2013 году балкер под флагом Молдавии, перевозивший опасный груз, сделал внеплановый заход в Бейрут, где был задержан из-за технических нарушений эксплуатации. По данным профсоюза, изначально местные портовые власти не давали разрешение на выгрузку опасного груза. Одновременно российско-украинский экипаж обратился в Международную федерацию транспортников и рассказал, что работодатель - кипрская компания Teto Shipping - с самого начала контрактов не выплачивала морякам зарплату.

"[В документах на груз] было написано: нитрат аммония. Когда мы уже уехали [из Ливана], судно разгрузили без нас", - сказал экс-капитан ТАСС.

Прокошев пояснил, что судно зашло в Бейрут по решению судовладельца - хабаровского бизнесмена Игоря Гречушкина, который планировал взять дополнительный груз на борт танкера по пути следования из грузинского Батуми в Мозмабик. "Там (в Бейруте - прим. ТАСС) Гречушкин решил взять попутный груз, еще один, дополнительно, на палубу, а груз оказался для нас неподъемный, мы его не смогли принять. Команда <...> узнала, что предыдущей команде он 4 месяца не платил зарплату, и сказали, что мы не пойдем никуда, а нас арестовали за то, что он не оплатил штраф, неустойку за то, что мы груз не приняли, и плюс - не оплатил портовые сборы, <...> агенту, лоцману он ничего не заплатил", - сказал Прокошев.

По словам экс-капитана, экипаж провел на судне в общей сложности 11 месяцев, в течение трех из которых длился суд по снятию ареста. Адвоката в Ливане для защиты члены экипажа наняли на средства, полученные от продажи части топлива с танкера.

"Нас (экипаж - прим. ТАСС) отпустили через суд, три месяца шел суд, и суд обязал правительство нас выпустить. И мы закрыли пароход, на замки все помещения закрыли, ключи я отдал миграционной службе, документы все были в каюте, и улетели. А потом я адвокату писал, он мне сказал, что судно разгрузили", - рассказал собеседник ТАСС.

По оценке Прокошева, судовладелец суммарно задолжал экипажу до $200 тыс., однако так их и не выплатил. Экс-капитан рассказал, что после возвращения в РФ пытался подать в суд на судовладельца, однако Прокошеву отказали в принятии иска. "По российским законам, если работодатель не платит зарплату, это уголовное преступление. Плюс - бросил экипаж в заведомо опасном положении, потому что он без пищи оставил, без воды. Но суд не принял заявление, сказали - обращайтесь в суды по месту его пребывания, то бишь на Кипр", - пояснил он.