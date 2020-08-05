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СК начал проверку после исчезновения подростка из летнего лагеря в Рязанской области

Девушка самовольно ушла из лагеря

ТАСС, 5 августа. Следователи начали проверку по факту безвестного исчезновения шестнадцатилетней Анны Жариковой, которая 4 августа самовольно ушла из детского лагеря "Радуга" в Клепиковском районе. Об этом в среду сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Рязанской области.

"Проводится доследственная проверка по факту безвестного исчезновения Жариковой Анны Игоревны 2004 года рождения, которая 4 августа около 10:00 мск самовольно покинула территорию детского лагеря "Радуга" в деревне Лункино Клепиковского района", - говорится в сообщении на сайте следственного управления.

В пресс-службе отметили, что на данный момент какой-либо информации о месте нахождения девочки не поступало.

Лагерь "Радуг" находится в 80 км от Рязани, открыт в 1985 году, является многофункциональным учреждением, помимо оздоровления детей, работает по образовательным, туристско-экскурсионным и другим видам деятельности.

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