Суд в Бугульме отказался приобщить медицинские документы к делу о насилии отца над дочерью

КАЗАНЬ, 5 августа. /ТАСС/. Бугульминский городской суд Татарстана отказал в удовлетворении ходатайства гособвинителя о приобщении к делу о насилии над полуторагодовалой девочкой медицинских документов Лениногорской центральной районной больницы (ЦРБ). Об этом в среду ТАСС сообщил старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев.

В августе в Бугульминском горсуде началось новое рассмотрение уголовного дела по обвинению мужчины в совершении насилия над полуторагодовалой дочерью.

"Государственным обвинителем было заявлено ходатайство о приобщении к уголовному делу медицинских документов Лениногорской ЦРБ (по факту поступления потерпевшей), в удовлетворении ходатайства судом отказано. Были допрошены три свидетеля", - сказал Галиев.

По его словам, в ходе состоявшегося заседания было рассмотрено ходатайство прокуратуры о замене представителя потерпевшей (матери ребенка) на представителя отдела опеки и попечительства Бугульминского муниципального района, в удовлетворении которого судом отказано. Заседание было отложено на 15:00 6 августа.

Приговором суда от 13 апреля мужчина, которого обвинили в насилии над дочерью, был оправдан по ч. 4 ст. 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста") в связи с отсутствием состава преступления. Гособвинение не согласилось с таким решением и обжаловало его в апелляционном порядке. Верховный суд Татарстана отменил оправдательный приговор и направил дело на рассмотрение в суд первой инстанции.

Инцидент произошел в конце октября 2019 года. Приехавшие на вызов в один из частных домов Бугульмы врачи скорой помощи обнаружили кровотечение у полуторагодовалой девочки, которая была дома с отцом и двумя другими детьми. Врач-гинеколог местной районной больницы обнаружил травмы, свидетельствовавшие о насилии. После проверки следователи возбудили уголовное дело. Мужчине было предъявлено обвинение в насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетнего ребенка.