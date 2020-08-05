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Взрыв в порту Бейрута
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В Бейруте приземлился первый самолет МЧС со специалистами министерства

В воздухе на пути в столицу Ливана находятся два самолета Ил-76 с врачами, аэромобильным госпиталем и специалистами Роспотребнадзора

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Первый из трех самолетов МЧС России, направленных в Ливан, приземлился в аэропорту Бейрута. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС.

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Что известно о взрыве в порту Бейрута

"Самолет Sukhoi Superjet 100 доставил в Бейрут оперативную группу из 10 человек, а также 19 специалистов отряда "Центроспас" и двух психологов МЧС для оказания помощи пострадавшим от взрыва в порту", - сказал представитель министерства, уточнив, что самолет совершил посадку в 20:24 мск.

Сейчас в воздухе на пути в Бейрут находятся два самолета Ил-76 с врачами, аэромобильным госпиталем и специалистами Роспотребнадзора. Всего авиация МЧС планирует совершить пять рейсов в Бейрут, всего ими будут доставлены 150 российских специалистов.

В Бейруте будет развернут аэромобильный госпиталь отряда "Центроспас", который в сутки амбулаторно может принять 200 пострадавших, а его стационар рассчитан на 50 человек.

Теги
ЛиванРоссияВзрыв в порту Бейрута
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