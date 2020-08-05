Тропический шторм Isaias оставил без света более 50 тыс. потребителей в Канаде

ОТТАВА, 5 августа. /ТАСС/. Более 50 тыс. домохозяйств и других построек остались без энергоснабжения на востоке Канады из-за прохождения тропического шторма Isaias. Об этом в среду сообщил телеканал CTV.

По данным Канадского центра по наблюдению за ураганами, стихия в настоящее время проходит по южным районам провинций Квебек и Нью-Брансуик. Скорость ветра в эпицентре шторма продолжает ослабевать и сейчас составляет 15 м/с. Непогода также принесла в эти регионы проливные дожди. О пострадавших данных не поступало.

Ураган Isaias обрушился на американский штат Северная Каролина вечером в понедельник. К настоящему времени он ослаб до тропического шторма. Ранее поступила информация, что Isaias оставил без электроэнергии более 3 млн потребителей в девяти штатах Восточного побережья США. Также сообщалось о шести погибших.

Сезон ураганов обычно продолжается в Атлантике полгода - с начала июня до конца ноября. Атмосферное явление классифицируется как тропический шторм и получает имя, если скорость ветра в его пределах достигает около 17,5 м/с. При скорости ветра 33 м/с и более шторм становится ураганом.