В Марий Эл возбудили уголовное дело после наезда водителя на семерых пешеходов

ТАСС, 5 августа. Уголовное дело возбудили после ДТП с семью пострадавшими в Марий Эл, три человека находятся в реанимации в тяжелом состоянии, сообщается в среду на сайте региональной прокуратуры.

Легковой автомобиль совершил наезд на пешеходов в районе села Усола на юго-западе республики во вторник поздно вечером.

"Сегодня по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения). Водитель задержан, решается вопрос о применении меры пресечения", - говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что также организована проверка соблюдения требований законодательства о безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, охране их жизни и здоровья.

По данным ведомства, в результате ДТП тяжкий вред здоровью причинен троим пострадавшим, среди которых двое несовершеннолетних, они находятся в реанимации межрайонной больницы. "Другие пострадавшие, получившие повреждения различной степени тяжести, в том числе различные переломы конечностей, помещены в межрайонную больницу для стационарного лечения", - уточнили в прокуратуре.

На сайте МВД по региону уточняется, что пьяный 31-летний водитель ехал за рулем Lada Priora, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и совершил наезд на семерых пешеходов, двигавшихся в попутном направлении. Среди них было четверо несовершеннолетних.