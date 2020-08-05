СК завел дело на начальника пожарной части в Пскове, с которым сотрудники делились премией

ПСКОВ, 5 августа. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело из-за злоупотребления должностными полномочиями начальником пожарной части в Псковской области, который заставил своих подчиненных передать ему часть своих премий по итогам 2019 года. Об этом в среду сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

"Возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ) начальником одного из подразделений пожарной части ФГКУ "1 отряд федеральной противопожарной службы по Псковской области" при исполнении служебных обязанностей", - отмечается в сообщении. Максимальное наказание по данной статье составляет 4 года лишения свободы.

Следователи совместно с сотрудниками регионального управления ФСБ России провели более десяти обысков в городе Пскове и в поселке Пушкинские Горы. Обыски были проведены также по месту жительства подозреваемого, в его рабочем кабинете и автомобиле, в служебных кабинетах ведомства. Оперативники изъяли деньги и документацию.

"Используя свое служебное положение, подозреваемый высказал своим подчиненным по службе сотрудникам незаконное требование о передаче ему части единовременной денежной премии по итогам работы в 2019 году. Потерпевшие, опасаясь наступления для них неблагоприятных последствий по службе, выполнили его незаконные требования и передали ему денежные средства в сумме более 60 тыс. рублей, которыми он распорядился по собственному усмотрению", - отмечается в сообщении.