Источник: девушку - очевидца убийства росгвардейца в Ингушетии взяли под защиту силовиков

МАГАС, 6 августа. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов в Ингушетии взяли под охрану девушку, которую подвозил перед смертью сотрудник Росгвардии, и на глазах которой он был расстрелян вечером 28 июля, рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах.
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"Девушка находится под защитой правоохранителей", - сказал источник.
ТАСС не располагает пока официальным подтверждением этой информации.
Как сообщала ранее пресс-служба следственного управления СК РФ по региону, вечером 28 июля рядом с ФАД "Кавказ" на окраине сельского поселения Яндаре неустановленные лица обстреляли 32-летнего сотрудника правоохранительных органов, который от полученных ранений умер на месте. После этого злоумышленники похитили табельное оружие потерпевшего и скрылись.
Ранее источник в правоохранительных структурах республики сообщал ТАСС, что в лесополосе рядом с местом убийства сотрудниками были найдены блиндаж предполагаемых убийц.