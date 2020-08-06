Источник: девушку - очевидца убийства росгвардейца в Ингушетии взяли под защиту силовиков

МАГАС, 6 августа. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов в Ингушетии взяли под охрану девушку, которую подвозил перед смертью сотрудник Росгвардии, и на глазах которой он был расстрелян вечером 28 июля, рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Девушка находится под защитой правоохранителей", - сказал источник.

ТАСС не располагает пока официальным подтверждением этой информации.

Как сообщала ранее пресс-служба следственного управления СК РФ по региону, вечером 28 июля рядом с ФАД "Кавказ" на окраине сельского поселения Яндаре неустановленные лица обстреляли 32-летнего сотрудника правоохранительных органов, который от полученных ранений умер на месте. После этого злоумышленники похитили табельное оружие потерпевшего и скрылись.

Ранее источник в правоохранительных структурах республики сообщал ТАСС, что в лесополосе рядом с местом убийства сотрудниками были найдены блиндаж предполагаемых убийц.