Следователи начали проверку после травмирования военнослужащих на учениях в ЕАО

ТАСС, 6 августа. Военные следователи начали проверку по признакам халатности после травмирования военнослужащих на мостовой переправе во время учений в Еврейской автономной области. Об этом сообщается на сайте Главного военного следственного управления СК РФ.

Накануне днем при строительстве комбинированного мостового железнодорожного перехода через реку Амур произошло продольное смещение и складывание пролетов эстакады. В результате происшествия, по данным СК, 17 военнослужащих получили повреждения различной степени тяжести. По официальным данным Восточного военного округа, пострадали два человека.

"5 августа 2020 года от командования войсковой части 45505 поступило сообщение о происшествии, повлекшем травмирование военнослужащих. В военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому гарнизону по данному факту проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью)", - говорится в сообщении.

Учения военных в ЕАО проводятся с 3 августа, они проходят в рабочем поселке Тельман. Это тактико-специальные учения войск материально-технического обеспечения, к участию которых привлекался личный состав 7 отдельной железнодорожной бригады Восточного военного округа.