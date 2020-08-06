В Приморье 10 детей отравились в гостинице

ВЛАДИВОСТОК, 6 августа. /ТАСС/. Прокуратура города Находки в Приморском крае начала проверку по факту отравления 10 детей в одной из гостиниц в поселке Врангель, сообщается в четверг на сайте прокуратуры Приморского края.

"В прокуратуру поступили сведения об отравлении 10 детей в одной из гостиниц пос. Врангель Находкинского городского округа. В настоящее время дети госпитализированы, их состояние удовлетворительное. По данному факту прокуратурой Находки с привлечением специалистов Роспотребнадзора организована проверка, в ходе которой будет дана оценка соблюдению требований санитарно-эпидемиологического законодательства", - говорится в сообщении.

Как пояснили ТАСС в прокуратуре, пока никаких подробностей происшествия нет. Информацию о возрасте детей, цели их пребывания в гостинице уточняют сотрудники прокуратуры. Комментарием мэрии Находки ТАСС не располагает.