Житель Приамурья с COVID-19 получил условный срок за побег из больницы

ТАСС, 6 августа. Суд в Амурской области приговорил к 8 месяцам лишения свободы условно местного жителя, у которого был диагностировал коронавирус, за побег из инфекционного отделения больницы и угрозу заражения окружающих людей. Об этом в четверг сообщается на сайте региональной прокуратуры.

"В конце мая осужденный после диагностирования у него инфекционного заболевания "новая коронавирусная инфекция COVID-2019" и госпитализации в ГУАЗ Амурской области "Благовещенская городская клиническая больница" дважды самовольно оставил инфекционное отделение больницы, чем создал угрозу заражения данным инфекционным заболеванием других граждан", - говорится в сообщении.

В его отношении было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 236 УК РФ ("Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, создавшее угрозу наступления последствий в виде массового заболевания людей").

"Суд учел обстоятельства уголовного дела и назначил виновному 8 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в один год", - уточняется в релизе.

По последним данным оперативного штаба, в Амурской области зафиксировано 2 866 зараженных с начала пандемии, 1721 человек выписаны с выздоровлением. Всего с начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 18,5 млн человек, свыше 700 тыс. умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 866 627 случаев заражения, выздоровели 669 026 человек, умерли 14 490. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.