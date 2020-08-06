В Омске такси столкнулось с легковым автомобилем

ТАСС, 6 августа. Такси столкнулось с Lexus в Омске, обе пассажирки такси, а также его водитель погибли. Об этом сообщается на сайте МВД региона.

"Водитель... Datsun on-Do" (такси) <...> допустил столкновение с автомобилем Lexus RX350 <...> В результате происшествия водитель автомобиля Datsun и пассажир - женщина (личность устанавливается) - скончались на месте происшествия. Еще один пассажир автомобиля "Датсун", девушка 2001 года рождения, скончалась позже в медицинском учреждении", - говорится сообщении.

Авария произошла около 02:00 (23:00 мск 5 августа). Причины устанавливаются.