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В Омске такси столкнулось с легковым автомобилем

Три человека погибли

ТАСС, 6 августа. Такси столкнулось с Lexus в Омске, обе пассажирки такси, а также его водитель погибли. Об этом сообщается на сайте МВД региона.

"Водитель... Datsun on-Do" (такси) <...> допустил столкновение с автомобилем Lexus RX350 <...> В результате происшествия водитель автомобиля Datsun и пассажир - женщина (личность устанавливается) - скончались на месте происшествия. Еще один пассажир автомобиля "Датсун", девушка 2001 года рождения, скончалась позже в медицинском учреждении", - говорится сообщении.

Авария произошла около 02:00 (23:00 мск 5 августа). Причины устанавливаются.

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