Аномальные дожди вызвали наводнения в Сеуле

СЕУЛ, 6 августа. /ТАСС/. Сильные дожди в четверг стали причиной резкого роста уровня воды в реке Ханган, вызвав новые наводнения в южнокорейской столице. Власти Сеула в связи с этим закрыли городские набережные, ряд скоростных трасс и несколько мостов.

В целом в стране вызванные дождями катаклизмы с начала августа стали причиной гибели 16 человек, еще 11 числятся пропавшими без вести. Более 1,6 тыс. граждан были вынуждены эвакуироваться, в основном в провинциях Северная и Южная Чхунчхон, Канвондо и Кёнгидо. Затоплены или повреждены по меньшей мере 5 тыс. зданий, под водой оказалось также более 8 тыс. гектаров сельскохозяйственных угодий. Закрыты три железнодорожные ветки и 39 автомобильных шоссе.

Синоптики предупреждают, что аномально сильные дожди и штормовой ветер продолжатся в центральных и южных регионах страны в четверг и пятницу.