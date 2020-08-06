{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Аномальные дожди вызвали наводнения в Сеуле

Во всей Южной Корее погибли 16 человек

СЕУЛ, 6 августа. /ТАСС/. Сильные дожди в четверг стали причиной резкого роста уровня воды в реке Ханган, вызвав новые наводнения в южнокорейской столице. Власти Сеула в связи с этим закрыли городские набережные, ряд скоростных трасс и несколько мостов.

В целом в стране вызванные дождями катаклизмы с начала августа стали причиной гибели 16 человек, еще 11 числятся пропавшими без вести. Более 1,6 тыс. граждан были вынуждены эвакуироваться, в основном в провинциях Северная и Южная Чхунчхон, Канвондо и Кёнгидо. Затоплены или повреждены по меньшей мере 5 тыс. зданий, под водой оказалось также более 8 тыс. гектаров сельскохозяйственных угодий. Закрыты три железнодорожные ветки и 39 автомобильных шоссе.

Синоптики предупреждают, что аномально сильные дожди и штормовой ветер продолжатся в центральных и южных регионах страны в четверг и пятницу.

Теги
Республика Корея
Двое взрослых и ребенок погибли в лобовом столкновении машин в Тамбовской области
В результате происшествия еще два человека пострадали
Читать полностью