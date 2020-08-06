Двое взрослых и ребенок погибли в лобовом столкновении машин в Тамбовской области

ТАСС, 6 августа. Лобовое столкновение автомобилей Kia Rio и Range Rover произошло в четверг утром в Тамбовской области. Два взрослых и ребенок погибли, еще два человека пострадали, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"Сегодня ночью в 02:45 (совпадает с московским) на 528 км автодороги Р22 "Каспий" в Сампурском районе [Тамбовской области] в результате лобового столкновения автомобиля Kia Rio и Range Rover погибли три человека и два получили ранения", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, в автомобиле Kia Rio погибли: водитель - женщина 1971 года рождения, мужчина 1992 года рождения и мальчик четырех лет. В Range Rover травмы получили водитель и пассажирка, по предварительным данным, 1971 года рождения.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по региону, после ДТП сотрудники полиции осуществляли регулирование движение на данном участке. В настоящий момент проезжая часть освобождена от искореженных авто, движение полностью восстановлено. "В ближайшее время по факту ДТП будет возбуждено уголовное дело по ст. 264 - нарушение правил дорожного движения", - уточнили в полиции.