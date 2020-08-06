В Москве двое неизвестных, угрожая электрошокером, похитили у безработного 2,6 млн рублей

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Двое неизвестных садовой тележкой сбили безработного москвича на северо-западе столицы и, угрожая ему электрошокером, похитили сумку, в которой находилось около 2 млн 650 млн рублей. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"5 августа в ОМВД обратился неработающий мужчина и заявил, что по адресу: улица Сходненский тупик, дом 4, двое неизвестных садовой металлической тележкой сбили его с ног, и угрожая электрошокером, открыто похитили его сумку с денежными средствами в сумме 2 млн 650 тыс. рублей", - сказали в пресс-службе, добавив, что заявитель за медицинской помощью не обращался.

Полиция по данному факту возбудила уголовное дело по статье о грабеже (п. "б" ч. 3 ст. 161 УК РФ).