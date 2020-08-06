В Москве пьяный водитель Infiniti сбил мужчину на пешеходном переходе

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Пьяный водитель Infiniti сбил насмерть мужчину, который переходил дорогу по пешеходному переходу на юге Москвы. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Как отметили в главке, информация о ДТП на улице Кировоградская в районе дома 30 поступила в 00:35 мск. "Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем Infiniti, совершил наезд на переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу мужчину, на вид 30-35 лет, который от полученных травм скончался на месте", - сказали в пресс-службе.

Водитель отказался от прохождения медосвидетельствования. На него составлен протокол об административном правонарушении по ст. 12.26.1 КРФоАП ("Невыполнение водителем транспортного средства законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, если такие действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния").

Полиция возбудила уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ). Мера пресечения не избиралась.