Следствие считает, что Сафронов передавал секретные данные с помощью домашнего компьютера

"В материалах дела сказано, что Сафронов передавал данные через свой персональный компьютер, который находился у него дома. При этом он якобы использовал для шифрования программу VeraCrypt, а в качестве паролей - отрывки из книги историка Роя Медведева "Путешествие через эру Ельцина" на английском языке", - сказал он, не уточнив, как часто Сафронов осуществлял передачу и каким именно способом.

Иван Сафронов ранее работал в газетах "Коммерсантъ" и "Ведомости", в мае 2020 года стал советником главы Роскосмоса. Он был задержан и арестован 7 июля по обвинению в государственной измене. Вину он не признает. По версии ФСБ, Сафронова завербовали в 2012 году, а в 2017 году он выполнил задание по сбору и передаче информации о военно-техническом сотрудничестве России со странами Африки и деятельности российских военных на Ближнем Востоке.

В материалах следствия указывалось, что Сафронов работал на управление по внешним связям и информации Чехии, при этом конечным получателем секретных сведений были США.