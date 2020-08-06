Ефремова доставили в Пресненский суд для участия в очередном заседании по делу о ДТП

Как сообщает корресопндент ТАСС с места события, актер вновь приехал в уже ставшей привычной бейсболке темного цвета. На прошлом заседании его адвокат Эльман Пашаев утверждал, что Ефремов по-прежнему сильно переживает случившееся. При этом, как было отмечено на прошлом заседании, вину он не признает, так как не помнит обстоятельств аварии.

Вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве Ефремов на большой скорости выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с фургоном, водитель которого, 57-летний Сергей Захаров, на следующее утро умер в больнице. В крови Ефремова после ДТП, помимо большой дозы алкоголя, были обнаружены следы наркотических веществ, в том числе кокаина. Ему предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека и совершенном в состоянии опьянения. Артисту грозит от 5 до 12 лет колонии.