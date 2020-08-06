На главу отделения ПФР на Сахалине завели второе дело за многомиллионный ущерб

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 августа. /ТАСС/. Следователи завели второе уголовное дело в отношении заключенного под стражу управляющего отделением Пенсионного фонда РФ (ПФР) по Сахалинской области Дениса Мазура. Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями с причинением ущерба на сумму не менее 29 млн рублей, сообщается в четверг в релизе следственного комитета РФ.

В июне суд заключил Мазура под стражу. По версии следствия по первому делу, в начале декабря 2019 года между отделением ПФР по Сахалинской области и индивидуальным предпринимателем был заключен контракт о поставке двух кондиционеров, их монтаже и пусконаладке в здании фонда в Южно-Сахалинске. Оборудование не соответствовало техническим требованиям, но руководитель отделения все равно подписал акт выполненных работ за взятку в размере 100 тыс. рублей, которую получил через посредника.

"В следственное управление прокуратурой Сахалинской области представлены материалы проверки, на основании которых отделом по расследованию особо важных дел в отношении вышеуказанного обвиняемого возбуждено еще одно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ - злоупотребление должностными полномочиями", - говорится в сообщении.

По версии следователей, ведущих второе дело в отношении Мазура, в 2017 году обвиняемый договорился со знакомым предпринимателем о том, что тот приобретет недвижимость в городе Холмске на юге Сахалина. Она предназначалась для размещения сотрудников и обслуживания клиентов управления Пенсионного фонда России по Холмскому району на основании договоров аренды на общую сумму примерно 20 млн рублей. Мазур направил письмо заместителю председателя правления Пенсионного фонда России о согласовании площади и цены аренды помещений. При этом он знал о возможности приобретения в собственность фонда недвижимости, но не сообщил об этом в письме. После согласования Мазур распорядился, чтобы управление фонда по Холмскому району заключило договоры аренды помещений с предпринимателем на длительный срок до 31 декабря 2021 года. По договору ПФР предоставил необходимые средства на срок до 31 июля 2020 года - более 102 млн рублей, что на 74 млн рублей превышает покупную стоимость арендованного здания и на 29 млн рублей превышает стоимость расположенных в нем помещений с учетом проведенного там ремонта.

В результате Пенсионному фонду России причинен существенный материальный ущерб на сумму не менее 29 млн рублей, а также созданы обязательства для выплаты арендных платежей на сумму более 51 млн рублей до 31 декабря 2021 года в пользу индивидуального предпринимателя.