Два человека пострадали при взрыве паров в цистерне в депо в Ивановской области

ТАСС, 6 августа. Два человека получили травмы при взрыве паров в цистерне из-под нефтепродуктов при ремонте в депо в Ивановской области. Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

По информации управления, сообщение о взрыве поступило в четверг в 09:10 мск, инцидент произошел по адресу: городской округ Иваново, ул. Короткова, д. 57.

"Пострадали два человека, одного достали с ожогами, второй еще в цистерне, его извлекают", - говорится в сообщении.

В МЧС уточнили, что к ликвидации последствий происшествия привлечено 49 человек, 15 единиц техники, из них от МЧС России 25 человек, семь единиц техники.

По данным ведомства, вспыхнули пары нефтепродуктов, есть небольшое разрушение кровли. "Возгорания как такового не было. Пострадавшие - сотрудники депо", - пояснили в пресс-службе.