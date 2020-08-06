При взрыве в Бейруте погиб один француз

ПАРИЖ, 6 августа. /ТАСС/. Один француз погиб, 24 пострадали в результате взрыва, произошедшего в Бейруте 4 августа. Об этом в четверг сообщил госсекретарь при МИД Франции Жан-Батист Лемуан в эфире радиостанции France Inter.

По его словам, "среди погибших - один французский архитектор". "Также 24 гражданина Франции получили ранения, из них трое - в тяжелом состоянии, - добавил госсекретарь. - Мы оказываем им помощь".

Лемуан напомнил, что Франция направила на помощь ливанским властям 70 специалистов и 20 тонн груза. В ближайшее время в Бейрут должен прибыть президент Франции Эмманюэль Макрон, который проведет встречи с ливанским президентом Мишелем Ауном и премьер-министром республики Хасаном Диабом.