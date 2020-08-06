СМИ: в Китае суд приговорил гражданина Канады к смертной казни за производство наркотиков

ТАСС, 6 августа. Народный суд средней инстанции города Гуанчжоу, расположенного в южной провинции Китая Гуандун, в четверг приговорил гражданина Канады Сюй Вэйхуна к смертной казни за производство наркотических средств. Об этом сообщила газета Global Times.

Кроме того, к пожизненному заключению приговорен гражданин КНР Вэнь Гуаньсюн, его лишили политических прав. У обоих осужденных конфисковали все личное имущество.

По данным издания, в октябре 2016 года Сюй Вэйхун приобрел прекурсоры и оборудование для производства наркотиков и организовал производство кетамина в частном доме Вэнь Гуаньсюна. Запрещенные вещества также хранились в апартаментах гражданина КНР. В ходе обыска полиция обнаружила на даче и в квартире Вэнь Гуаньсюна более 120 кг кетамина.

В Китае действует жесткое законодательство в отношении распространения наркотиков. Максимальным наказанием за производство и продажу, к примеру, свыше 50 г героина, может стать смертная казнь.

На переднем плане борьбы с наркотрафиком в Китае находится юго-западная провинция Юньнань, а также южная Гуандун. Через эти регионы проходит наркотрафик из стран Юго-Восточной Азии, прежде всего из Филиппин, а также Мьянмы. Последняя входит в зону "золотого треугольника", откуда наркотики по различным транзитным каналам поступают не только в КНР, но и во многие другие азиатские страны.