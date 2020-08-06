Германия отправила первую команду спасателей в Бейрут и предложила помощь своих военных

БЕРЛИН, 6 августа. /ТАСС/. Первая команда сотрудников Ведомства технического содействия (THW, германский аналог российского МЧС) отправилась в ночь на четверг в Бейрут для содействия в поисках пропавших без вести и в оказании помощи пострадавшим в результате взрыва, который прогремел в порту города. Об этом сообщил телеканал ZDF .

Примерно 50 человек, в числе которых врачи и специалисты по обращению с опасными веществами, вылетели в ливанскую столицу из Франкфурта-на-Майне. "Наши спасатели изучат ситуацию на месте, оценят причиненный зданиям ущерб и окажут поддержку посольству [ФРГ]", - заявила вице-президент THW Сабине Лакнер. "Наши эксперты хорошо подготовлены и обучены, так что смогут наилучшим образом помочь населению Ливана в преодолении последствий катастрофы", - подчеркнула она.

Кроме того, власти Германии предложили Ливану помощь своих вооруженных сил. В страну готов вылететь самолет Airbus A310 MedEvac, который располагает мобильной станцией интенсивной терапии. Обсуждается развертывание в Бейруте мобильного санитарного пункта ВС ФРГ. Власти Германии также рассматривают вариант отправки к Бейруту корвета Ludwigshafen am Rhein, который сейчас задействован в миротворческой операции ООН в Ливане (UNIFIL) и находится у берегов Кипра.