Адвокат Ефремова сообщил, что не писал актеру текст видеообращения с извинениями

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Адвокат Эльман Пашаев не писал актеру Михаилу Ефремову текст видеообращения с извинениями семье погибшего в ДТП Сергея Захарова. Об этом он сам в четверг сообщил журналистам возле Пресненского суда Москвы.

В среду Пашаев заявил, что он является автором текста обращения Ефремова, с которым актер выступил после ДТП, попросив прощения. "Ефремов - сам грамотный человек и умеет писать", - сказал адвокат. Он пояснил, что предыдущие его слова были выдернуты из контекста.

Сейчас Пресненский суд продолжает рассматривать дело Ефремова по существу. От признания вины артист отказался.