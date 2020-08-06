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ДТП с участием Михаила Ефремова

Адвокат Ефремова сообщил, что не писал актеру текст видеообращения с извинениями

Эльман Пашаев назвал своего подзащитного грамотным человеком

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Адвокат Эльман Пашаев не писал актеру Михаилу Ефремову текст видеообращения с извинениями семье погибшего в ДТП Сергея Захарова. Об этом он сам в четверг сообщил журналистам возле Пресненского суда Москвы.

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В среду Пашаев заявил, что он является автором текста обращения Ефремова, с которым актер выступил после ДТП, попросив прощения. "Ефремов - сам грамотный человек и умеет писать", - сказал адвокат. Он пояснил, что предыдущие его слова были выдернуты из контекста.

Сейчас Пресненский суд продолжает рассматривать дело Ефремова по существу. От признания вины артист отказался.

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