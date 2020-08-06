В Ливане заявили об отсутствии финансовых возможностей справиться с последствиями взрыва

БЕЙРУТ, 6 августа. /ТАСС/. Ливан не располагает достаточными финансовыми возможностями для того, чтобы справиться с последствиями взрыва в Бейруте.

Что известно о взрыве в порту Бейрута

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Такое мнение выразил в четверг министр экономики и торговли Ливана Рауль Нехме в комментарии телеканалу Sky News Arabia.

"У Ливана нет финансовых возможностей для преодоления последствий взрыва. Мы просим помощи международного сообщества. Причиненный взрывом ущерб оценивается в миллиарды долларов. Нам потребуется время для оценки всего нанесенного урона", - заявил Нехме.

Он также добавил, что "единственным решением для Ливана является сотрудничество с Международным валютным фондом".