Умер один из пострадавших при взрыве в вагонном депо в Иванове

ТАСС, 6 августа. Один из двух пострадавших при взрыве паров нефтепродуктов в вагонно-ремонтном депо в Иванове погиб. Об этом ТАСС в четверг сообщил оперативный дежурный ГУ МЧС по Ивановской области.

"Пострадавшего мужчину, находящегося при хлопке паров в цистерне, извлекли. Он, к сожалению, погиб. У второго сотрудника ожоги конечностей первой и второй степени, он госпитализирован", - сообщили в МЧС.

На место ЧП выехали сотрудники Ивановского линейного отдела МВД России на транспорте. "Проводится сбор материала и выяснение обстоятельств случившегося", - сообщил ТАСС начальник штаба Ивановского линейного отдела УМВД России Михаил Виноградов.

Взрыв паров в одной из цистерн депо произошел утром в четверг. В результате ЧП была незначительно разрушена кровля депо.