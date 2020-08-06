{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Умер один из пострадавших при взрыве в вагонном депо в Иванове

Второго пострадавшего с ожогами доставили в больницу

ТАСС, 6 августа. Один из двух пострадавших при взрыве паров нефтепродуктов в вагонно-ремонтном депо в Иванове погиб. Об этом ТАСС в четверг сообщил оперативный дежурный ГУ МЧС по Ивановской области.

"Пострадавшего мужчину, находящегося при хлопке паров в цистерне, извлекли. Он, к сожалению, погиб. У второго сотрудника ожоги конечностей первой и второй степени, он госпитализирован", - сообщили в МЧС.

На место ЧП выехали сотрудники Ивановского линейного отдела МВД России на транспорте. "Проводится сбор материала и выяснение обстоятельств случившегося", - сообщил ТАСС начальник штаба Ивановского линейного отдела УМВД России Михаил Виноградов.

Взрыв паров в одной из цистерн депо произошел утром в четверг. В результате ЧП была незначительно разрушена кровля депо.

Теги
РоссияИвановская область
В Кировской области задержали троих создателей и участников экстремистского сообщества
Молодые люди совершали преступления против лиц неславянской внешности и наркоманов
Читать полностью