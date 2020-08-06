Свидетели рассказали подробности ДТП с участием Ефремова

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Свидетель заявил, что лично видел, как артиста Михаила Ефремова выводили с водительского места его машины после ДТП на Садовом кольце в Москве. Об этом сообщает корр. ТАСС из зала Пресненского районного суда, где рассматривается дело актера.

"Я ехал на своей машине за джипом Cherokee, водитель которого дважды создавал аварийные ситуации. Он резко останавливался перед моей машиной, если я бы не затормозил, то врезался бы в него. Потом джип вылетел на встречку и столкнулся с Lada. Я затормозил и подбежал к месту аварии, после чего увидел, как водителя выводят из внедорожника. Он был в пиджаке. Я снял его на видео, а вокруг все начали кричать, что это Ефремов", - сказал свидетель обвинения Владислав Женжебир. По его словам, сразу после аварии Ефремов присел на бордюр, а потом попросил у него сигарету.

"Вы можете утверждать, что человек, которого вывели с водительского места и Ефремов - это одно и тоже лицо?" - спросил свидетеля адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский. "Да", - ответил он.

Другая свидетельница сообщила, что Ефремов после ДТП сидел на заднем сиденье своего автомобиля.

"Я ехала на своей машине с друзьями и увидела последствия ДТП на Садовом кольце с участием Ефремова. Он после аварии почему-то находился на заднем сиденье своего авто и курил. Его с заднего сиденья выводили сотрудники ГИБДД", - заявила свидетель Анна Ордян. Она подчеркнула, что несколько очевидцев сказали ей, что в момент аварии Ефремов был за рулем.