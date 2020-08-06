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ДТП с участием Михаила Ефремова
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Свидетели рассказали подробности ДТП с участием Ефремова

В частности, Владислав Женжебир заявил, что актера выводили с водительского места его машины после ДТП
Михаил Ефремов Гавриил Григоров/ТАСС
Описание
Михаил Ефремов
© Гавриил Григоров/ТАСС

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Свидетель заявил, что лично видел, как артиста Михаила Ефремова выводили с водительского места его машины после ДТП на Садовом кольце в Москве. Об этом сообщает корр. ТАСС из зала Пресненского районного суда, где рассматривается дело актера.

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"Я ехал на своей машине за джипом Cherokee, водитель которого дважды создавал аварийные ситуации. Он резко останавливался перед моей машиной, если я бы не затормозил, то врезался бы в него. Потом джип вылетел на встречку и столкнулся с Lada. Я затормозил и подбежал к месту аварии, после чего увидел, как водителя выводят из внедорожника. Он был в пиджаке. Я снял его на видео, а вокруг все начали кричать, что это Ефремов", - сказал свидетель обвинения Владислав Женжебир. По его словам, сразу после аварии Ефремов присел на бордюр, а потом попросил у него сигарету.

"Вы можете утверждать, что человек, которого вывели с водительского места и Ефремов - это одно и тоже лицо?" - спросил свидетеля адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский. "Да", - ответил он.

Другая свидетельница сообщила, что Ефремов после ДТП сидел на заднем сиденье своего автомобиля. 

"Я ехала на своей машине с друзьями и увидела последствия ДТП на Садовом кольце с участием Ефремова. Он после аварии почему-то находился на заднем сиденье своего авто и курил. Его с заднего сиденья выводили сотрудники ГИБДД", - заявила свидетель Анна Ордян. Она подчеркнула, что несколько очевидцев сказали ей, что в момент аварии Ефремов был за рулем.

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РоссияДТП с участием Михаила Ефремова
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