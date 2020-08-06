У здания суда, где огласят приговор по делу "Нового величия", задержан первый митингующий

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Полиция задержала у Люблинского суда Москвы, который в четверг огласит приговор семерым участникам экстремистского сообщества "Новое величие", митингующего, который зачитывал стихи о незаконности уголовного преследования подсудимых. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Митингующий в форме полицейского после прочтения стихов отломал голову манекену и зажег хлопушку с красной краской, после чего сотрудники правоохранительных органов задержали его. Как уточнил ТАСС источник в правоохранительных органах, задержанному грозит как минимум административное наказание. "Решается вопрос о возбуждении в отношении него административного материала по статье 17.12 ("Незаконное ношение форменной одежды") КоАП РФ", - подчеркнул собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что у Люблинского районного суда Москвы дежурят и обеспечивают правопорядок дополнительные силы столичной полиции и спецназа ФССП. Вдоль периметра суда рассредоточены полицейские автобусы и автозаки, также стянуты дополнительные силы столичной полиции, сотрудники которой за два часа до оглашения приговора начали патрулировать прилегающую территорию.

14 июля гособвинение попросило суд назначить реальные и условные сроки наказания фигурантам - от четырех лет условно до 7,5 года колонии. Подсудимые обратились к суду с последним словом, в котором вновь подчеркнули свою невиновность и непонимание, за что их судят.