Суд признал семь участников "Нового величия" виновными по делу об экстремизме

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Люблинский суд Москвы выносит обвинительный приговор в отношении семерых участников молодежного сообщества "Новое величие", обвиняемых в экстремизме. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

Суд начал оглашение приговора с заявления о признании доказанности обвинений в отношении подсудимых. "Виновны в создании экстремистского сообщества", - огласил приговор судья.

Как сообщила ТАСС адвокат основного подсудимого Руслана Костыленкова, которому грозит максимальный срок наказания, Светлана Сидоркина, защита обжалует это решение. "Конечно, мы обжалуем", - сказала защитник, не дождавшись оглашения сроков подсудимым.

В ходе прений сторон 14 июля гособвинение попросило суд назначить реальные и условные сроки наказания фигурантам дела - от 4 лет условно до 7,5 года колонии. Так, прокурор попросил признать всех виновными и назначить Руслану Костыленкову 7,5 года колонии, Петру Карамзину - 6,5 года колонии, Вячеславу Крюкову - 6 лет колонии, Дмитрию Полетаеву и Максиму Рощину - по 6,5 года условно, Анне Павликовой - 4 года условно, Марии Дубовик - 6 лет условно.