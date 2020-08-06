В Башкирии задержали мужчину, подозреваемого в изнасиловании падчерицы

УФА, 6 августа. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили в отношении жителя Башкирии, подозреваемого в изнасиловании падчерицы. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

По данным ГТРК Башкортостан, инцидент произошел в Белокатайском районе Башкирии. 49-летний мужчина несколько лет насиловал свою 10-летнюю падчерицу, в полицию обратилась мать ребенка.

"По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера"), подозреваемый задержан, с ним проводятся следственные действия", - сообщили в СК, отвечая на соответствующий вопрос.