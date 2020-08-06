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Взрыв в порту Бейрута

Спасатели МЧС России первыми прибыли в Бейрут для оказания помощи после взрыва

Руководитель оперативной группы министерства Сергей Воронцов сообщил, что под завалами еще могут находится люди

БЕЙРУТ, 6 августа. /ТАСС/. Сотрудники МЧС РФ были первыми, кто прибыл в Бейрут для проведения поисково-спасательных работ. Об этом ТАСС в четверг сообщил руководитель оперативной группы министерства Сергей Воронцов.

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"В настоящее время в поисково-спасательных работах участвуют только спасательные подразделения Ливана. Наша группировка прибыла первой и вскоре приступит к работам", - сказал он.

Воронцов уточнил, что под завалами еще могут находится люди. Спасатели отряда Центроспас МЧС РФ обладают большим опытом поисково-спасательных работ после землетрясений. К ним в помощь прибыла тяжелая техника. Также прилетели кинологические расчеты, их собаки тренированы находить людей под завалами.

Также в настоящее время идет подготовка к работе аэромобильного госпиталя, который способен работать автономно до 30 суток. В нем есть все необходимое оборудование для проведения операций и лечения различных травм.

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ЛиванРоссияВзрыв в порту Бейрута
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