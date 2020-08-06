Неизвестные сообщили о взрывных устройствах в аэропортах Шереметьево и Жуковский

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Неизвестный злоумышленник сообщил о "минировании" аэропортов Шереметьево и Жуковский, а также самолетов, расположенных на их территории. Об этом ТАСС в четверг сообщил источник в экстренных службах.

"Поступило сообщение от неизвестного о том, что в аэропортах Шереметьево и Жуковский заложены взрывные устройства. Также есть информация о минировании самолетов, которые расположены на территории аэропортов", - сказал собеседник агентства, уточнив, что в Шереметьево "заминированы" четыре самолета.

По данным источника, на месте работают сотрудники оперативных служб, информация проверяется. Аэропорты работают в штатном режиме.

Сообщения об угрозах взрывов на бортах самолетов в РФ начали активно поступать с 3 марта. За это время были "заминированы" более 200 рейсов. Как ранее отмечал источник в силовых структурах, неизвестные рассылают анонимные сообщения, в которых вымогают биткойны, угрожая продолжить "минирование" самолетов, зданий судов, магазинов, аэропортов и авиакомпаний.

В новость были внесены изменения (13:35 мск) — добавлены подробности по тексту.

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