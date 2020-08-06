Силовики в ХМАО выявили четвертого фигуранта по делу о связях с ИГ

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 6 августа. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов в Ханты-Мансийском автономном округе выявили четвертого фигуранта по делу об участии в запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство" . Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

"Соучастника нашли сотрудники полиции в ходе расследования уголовного дела по факту хранения им оружия и наркотиков. В ходе расследования выяснили, что он взаимодействовал с фигурантами по уголовному делу о терроризме, а затем установили причастность к общей их деятельности. После чего уголовное дело было соединено в одно производство (с делом трех фигурантах о связях с ИГ - прим. ТАСС)", - сказал собеседник агентства.

Помощник председателя Нижневартовского городского суда Юлия Барычева сообщила ТАСС, что по решению суда данный фигурант будет находиться под арестом до 28 октября 2020 года. В настоящее время ТАСС не располагает комментарием пресс-службы регионального управления МВД.

По данным пресс-службы регионального следственного управления СК РФ, в сентябре 2019 года трое жителей Нижневартовска были задержаны по подозрению в участии в террористической организации. Во время обысков у них нашли оружие, наркотики, экстремистскую символику и литературу. По данным следствия, они подозреваются в вербовке сторонников в запрещенную в РФ международную террористическую организацию "Исламское государство" в Нижневартовске.

Возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ ("Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической"), ч. 2 ст. 228 УК РФ ("Незаконное приобретение и хранение наркотиков") и ч. 1 ст. 222 УК РФ ("Незаконное приобретение, хранение и ношение оружия"). Дела соединены в одно производство. В конце сентября суд арестовал всех фигурантов. Нижневартовским городским судом срок содержания под стражей одному из фигурантов продлен до 20 сентября, еще двоим - до 18 сентября 2020 года.