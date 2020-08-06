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ДТП с участием Михаила Ефремова

Эксперт сообщил, что автомобиль Ефремова до момента ДТП был технически исправным

Речь идет о колесах, тормозной системе, подвеске и рулевом управлении

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Автомобиль Михаила Ефремова был технически исправным до момента ДТП на Садовом кольце в Москве.

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Об этом заявил проводивший исследование машины актера эксперт Владимир Строгалев в зале Пресненского суда, где он дает показания в качестве свидетеля обвинения.

"Его колеса, тормозная система, подвеска и рулевое управление находились в технически исправном состоянии", - сказал свидетель.

Один из адвокатов потерпевших Анна Бутырина спросила его, обладал ли джип Ефремова технической возможностью передвигаться самостоятельно, то есть без водителя. "Это балаган!" - сказал в ответ эксперт.

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РоссияДТП с участием Михаила ЕфремоваЕфремов, Михаил Олегович
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