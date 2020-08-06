ФСБ задержала в пяти регионах России 25 подпольных оружейников

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. ФСБ в ходе спецоперации задержала в пяти регионах РФ 25 подпольных оружейников и выявила 12 их мастерских. Об этом ТАСС сообщили в четверг в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"Федеральной службой безопасности во взаимодействии с МВД России и Росгвардией в пяти регионах пресечена деятельность 25 лиц, причастных к модернизации гражданских образцов оружия в боевые аналоги, к изготовлению боеприпасов в подпольных мастерских и их сбыту на территории страны", - сообщили в ФСБ.

По информации спецслужбы, прекращена деятельность 12 нелегальных мастерских по модернизации оружия и производству патронов. Спецоперация проводилась в Москве, Санкт-Петербурге, Белгородской, Тюменской и Челябинской областях. "Из незаконного оборота изъято 116 единиц боевого и гражданского с восстановленными боевыми свойствами огнестрельного оружия", - сообщили в ФСБ.

Среди изъятого оружия оказались пулемет РПД, автоматы АК-74, АКМС, АКС-74У, пистолеты-пулеметы "Кедр", ППШ, ППС, МР-40, РМ-63 RAK, Uzi, винтовки, карабины и ружья СВД, Мосина, СКС, ТОЗ, Mauser, CZ. Также были обнаружены пистолеты и револьверы "П-96", ПМ, ТТ, "Марголина", "Форт", Glock, CZ, Walther, Beretta, Luger, Colt-Norinko, Smith & Wesson, Tanfoglio, SIG Sauer и системы Нагана. У задержанных изъяты 8 ручных осколочных гранат "Ф-1", РГД-5, РГН, около 6 500 патронов различного калибра, 10 взрывателей различных модификаций, свыше 5 кг пороха, 8 приспособлений для бесшумной стрельбы, основные части оружия (стволы, затворы, ударно-спусковые механизмы, барабаны), а также комплектующие (пули, гильзы, капсюли) для изготовления боеприпасов.

3 августа ФСБ сообщала о крупнейшей спецоперацию по пресечению деятельности подпольных оружейников. Тогда в 12 регионах России были задержаны 42 человека, выявлены 22 подпольные мастерские по модернизации оружия, оснащенные 3D-принтерами, из незаконного оборота изъято 179 единиц боевого и гражданского огнестрельного оружия.