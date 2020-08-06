В Москве возбуждено уголовное дело в отношении пьяного водителя, сбившего двух женщин

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Столичная полиция возбудила уголовное дело в отношении водителя, который в состоянии алкогольного опьянения сбил двух женщина на пешеходном переходе на юго-востоке Москвы. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

"Следственным управлением УВД по ЮВАО ГУ МВД России по Москве возбуждено уголовное дело в отношении 43-летнего жителя столицы, совершившего дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибла 40-летняя женщина", - сказали в пресс-службе, добавив, что дело возбуждено по ч. 4 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств").

Накануне водитель "Мерседеса" на Батайском проезде нарушил правила дорожного движения и сбил двух женщин, переходивших дорогу по пешеходному переходу. В результате ДТП 40-летняя жительница столицы от полученных травм умерла на месте. Вторая женщина была доставлена в больницу. Подозреваемый, 43-летний неработающий москвич, был задержан на месте происшествия сотрудниками Госавтоинспекции.

Ранее в пресс-службе столичного главка МВД сообщили, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения в момент ДТП.