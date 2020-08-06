Осужденный за госизмену экс-сотрудник ЦНИИмаш Лапыгин освободился по УДО

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Экс-сотрудник Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Владимир Лапыгин, осужденный за государственную измену и отбывший 2/3 срока наказания, условно-досрочно освобожден из колонии. Об этом ТАСС сообщил источник.

"Лапыгин покинул ИК-1 в Твери", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь адвокат ученого Виталий Воронин уточнил ТАСС, что его подзащитный направляется домой в Москву, где "в кругу семьи отметит 80-летний юбилей".

Ранее сообщалось, что Московский районный суд Твери принял решение об условно-досрочном освобождении Лапыгина. Однако гособвинение не устроило это постановление, так как ученый вину не признал. В среду Тверской областной суд признал законным решение суда первой инстанции, оно вступило в силу.

Как установил суд, Лапыгин отбыл более двух третей назначенного ему срока, характеризовался положительно, имеет девять поощрений и ни одного взыскания. Как уточнили ТАСС в тверском суде, с мая 2018 года Лапыгину в колонии предоставили облегченные условия отбывания наказания. Из-за своего возраста он был трудоустроен на добровольных началах. Вину по приговору суда осужденный не признал, однако в судебном заседании заявил о раскаянии в содеянном.



Дело Лапыгина



Мосгорсуд 6 сентября 2016 года признал Лапыгина виновным в государственной измене и приговорил к семи годам колонии строгого режима. Верховный суд в кассационной инстанции утвердил приговор.

Процесс проходил в закрытом режиме. Как ранее рассказывал ТАСС адвокат Владимир Калиниченко, Лапыгин был осужден за передачу документов китайской стороне за $90 тыс. Из материалов дела следует, что у ученого, который десять лет ездил в Китай по рабочим вопросам, сложились дружеские отношения с переводчиком, оказавшимся сотрудником разведки. По словам адвоката, разведчик и попросил передать ему программу, которую сам Лапыгин секретной не считал. На момент передачи информация предназначалась для служебного пользования, но не являлась секретной, утверждал Калиниченко.

Лапыгин, по словам адвоката, обращался к президенту с прошением о помиловании. Он проработал в ЦНИИмаш более 40 лет и участвовал в создании множества межконтинентальных баллистических ракет и ракет-носителей.