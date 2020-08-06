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В Химках задержан вандал, бросивший венок в Вечный огонь у памятника "Отстоявшим Отчизну"

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Полиция задержала вандала, бросившего венок в Вечный огонь у памятника "Отстоявшим Отчизну" в Химках. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе подмосковного главка полиции.

"Сотрудники патрульно-постовой службы УМВД России по Химкам по подозрению в совершении вандализма на пересечении проспекта Мира и улицы Победы задержали 60-летнего жителя Калининграда. Установлено, что мужчина возле памятника "Отстоявшим Отчизну" кинул в огонь венок", - сообщили в полиции.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 214 УК РФ ("Вандализм").

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