В Белгородской области сотрудница библиотеки подожгла коллегу на рабочем месте

ТАСС, 6 августа. Сотрудница районной библиотеки в городе Короча Белгородской области подожгла свою коллегу во время ссоры на рабочем месте, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.



"Новооскольским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Белгородской области возбуждено уголовное дело в отношении 43-летней жительницы Корочанского района, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 ч.1 ст.105 УК РФ (покушение на убийство)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, 5 августа подозреваемая облила коллегу со спины горючей смесью и подожгла. Женщину задержали, она признала свою вину. Ей назначили психолого-психиатрическую экспертизу.



Пострадавшей 43-летней женщине оказали срочную медицинскую помощь. По данным местных СМИ, она получила серьезные ожоги и была госпитализирована.