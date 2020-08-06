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ДТП с участием Михаила Ефремова
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В суде показали видео, где Ефремов подтверждает свое присутствие за рулем в момент ДТП

Во время заседания также показали видеозапись с камеры наблюдения, запись с видеорегистратора машины одного из очевидцев

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Видеозапись, на которой актер Михаил Ефремов признает свое присутствие за рулем своей машины в момент ДТП на Садовом кольце, показали в Пресненском суде Москвы, передает корреспондент ТАСС.

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"Водитель вы?" - спрашивает Ефремова инспектор ГИБДД на видеозаписи. "Да", - отвечает Ефремов. "Фамилия и имя?" - продолжает инспектор. "Ефремов Михаил", - ответил актер.

Актер без эмоций отреагировал на просмотр в суде записей совершенного им ДТП.

В ходе заседания были показаны видеозапись с камеры наблюдения, где видно, как джип Ефремова вылетает на встречную полосу и врезается в автомобиль Lada, запись с видеорегистратора машины одного из очевидцев, где виден момент столкновения, а также запись, предоставленная свидетелем обвинения. На последней записи видно, как сразу после аварии Ефремов сел на бордюр. Ефремов внимательно смотрел на видео, но никак не отреагировал.

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РоссияДТП с участием Михаила ЕфремоваЕфремов, Михаил Олегович
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