В Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в возбуждении межнациональной вражды

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 августа. /ТАСС/. Следователи задержали в Петербурге уроженца Азербайджана, подозреваемого в распространении в интернете видеоролика, на котором он вместе с соучастниками избил двух граждан, сопровождая свои действия оскорбительными высказываниями. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по городу.

"Следственным отделом по Красногвардейскому району Главного следственного управления Следственного комитета России по Санкт-Петербургу расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 282 УК РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства"). По подозрению в совершении указанного преступления задержан мужчина 1980 года рождения, уроженец Азербайджанской ССР", - указано в сообщении.

По данным следствия, конфликт произошел 27 июля у одного из домов на Якорной улице. По данным пресс-службы ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, подозреваемый владеет кафе на указанной улице. Ранее он привлекался к административной ответственности за хулиганство и к уголовной за нанесение телесных повреждений. При обыске по месту жительства подозреваемого правоохранители обнаружили травматический пистолет и охотничье ружье, находящиеся у него на законных основаниях.