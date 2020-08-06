Шесть человек пострадали в ДТП с автобусом в Тюмени

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Пассажирский автобус в Тюмени врезался в фасад здания. В результате ДТП пострадали шесть человек, сообщили в пресс-службе ГИБДД.

"Сегодня в Тюмени в районе 17:00 на улице Ямской напротив дома №59 автобус "ПАЗ" 62-го маршрута въехал в фасад здания, где располагался книжный магазин. В результате ДТП пострадали шесть пассажиров автобуса, в том числе десятилетний ребенок", - говорится в сообщении.

По словам водителя, он уходил от столкновения с легковым автомобилем, который двигался в попутном направлении. В момент аварии в автобусе находились 18 человек.

В региональном департаменте здравоохранения ТАСС сообщили, что на месте происшествия работали две бригады скорой помощи. "Всего шесть обратившихся за медицинской помощью, среди них один 10-летний ребенок. У всех пациентов поверхностные травмы, после осмотра и оказания помощи они оставлены на месте", - сообщили в департаменте.

В новость внесены изменения (16:54 мск) - добавлены подробности.