В Дагестане арестовали 11-го фигуранта дела о мошенничестве с землей в Дербентском районе

МАХАЧКАЛА, 6 августа. /ТАСС/. Суд в Махачкале арестовал на два месяца 44-летнего Сефера Мурадова - одиннадцатого фигуранта дела о хищении и продаже земельных участков в Дербентском районе Дагестана. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе суда.

"Советский районный суд Махачкалы избрал в отношении Сефера Мурадова 1976 года рождения, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение"), меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть по 30 сентября 2020 года включительно", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что Мурадов стал одиннадцатым фигурантом дела о мошенничестве с земельными участками в Дербентском районе. Остальные 10 участников по данному делу арестованы судом 1 августа.

Как сообщал ТАСС ранее, 30 июля и.о. главы Дербентского района Фуад Шихиев был задержан по подозрению в организации ОПГ, занимавшейся хищением и продажей земельных участков, ущерб от действия которой составил 200 млн рублей, он также арестован до 30 сентября. Под стражу на два месяца заключены еще девять фигурантов этого уголовного дела, среди которых глава села Сабнова Вячеслав Магарамов и глава села Хазар Несими Мирзоев.

По версии следствия, в мае 2018 года Шихиев создал устойчивую преступную группу, целью которой являлось незаконное обогащение путем проведения незаконных юридически значимых действий с земельными участками, расположенными на территории Дербентского района, и их последующей продажей либо передачей за денежное вознаграждение в долгосрочную аренду.

В результате противоправной деятельности участников ОПГ с 2018 года по июнь 2020-го на территории Дербентского района путем мошенничества похищено более 500 земельных участков общей кадастровой стоимостью более 38 млн рублей (рыночной стоимостью более 200 млн рублей).