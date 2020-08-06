Следователи возбудили дело после взрыва в депо в Иванове

ТАСС, 6 августа. Следователи возбудили уголовное дело из-за гибели рабочего в вагонно-ремонтном депо Иванова, где в четверг утром произошел взрыв и возгорание паров в цистерне из-под нефтепродуктов, еще один рабочий получил ожоги и был госпитализирован. Об этом сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте СК России.

"Ярославским следственным отделом на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России по факту смерти рабочего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 143 УК РФ ("Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека")", - говорится в сообщении.

По данным следствия, взрыв и возгорание газо-воздушной смеси произошло во время ремонтных работ. Один из сотрудников, мужчина 1977 года рождения, находившийся в цистерне, от полученных травм умер на месте, второй рабочий 1990 года рождения с ожогами был доставлен в больницу.

Следователи осматривают место происшествия, устанавливают все обстоятельства случившегося. Назначены судебные медицинские экспертизы, допрашиваются очевидцы произошедшего.