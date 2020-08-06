Бывшему главе Кирова Быкову предъявили обвинение в мошенничестве и растрате средств

КИРОВ, 6 августа. /ТАСС/. Бывшему главе города Кирова Владимиру Быкову предъявили окончательное обвинение в мошенничестве с землей в Парке Победы, получении взяток, а также растрате бюджетных средств. Об этом в четверг сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"В настоящее время Владимиру Быкову предъявлено окончательное обвинение в совершении преступлений. В целях последующего обеспечения возмещения причиненного ущерба и взыскания штрафа наложен арест на имущество обвиняемого общей стоимостью более 5,3 млн рублей, а также денежные средства на банковских счетах и вкладах", - говорится в сообщении.

Уточняется, что уголовное дело, которое составило более 60 томов, в ближайшее время предоставят обвиняемому и его защитникам для ознакомления.

Уголовные дела Быкова

Быков был задержан 29 ноября 2019 года, 30 ноября суд заключил его под домашний арест. По данным следствия, в 2007-2015 годах руководитель ООО "Кировский завод охотничьего и рыболовного снаряжения" (КЗОРС) Леонид Яфаркин и бывший глава города Кирова Владимир Быков приобрели право на земельный участок в городе Кирове, кадастровая стоимость которого была необоснованно снижена с 51 млн рублей до 1,8 млн рублей. После этого Быков обеспечил получение КЗОРС разрешения на строительство спортивного комплекса, а также обеспечил заключение между администрацией города Кирова и ООО "КЗОРС" договора купли-продажи части земельного участка по цене более 338 тыс. рублей. Далее Яфаркин и Быков реализовали участок по частям за более чем 126 млн рублей при его реальной рыночной стоимости свыше 165 млн рублей.

В 2010-2018 годах Быков путем заключения договоров по завышенной стоимости похитил средства МО "Город Киров" и ООО "Электронный проездной" на сумму не менее 34 млн рублей. В 2011 году он получил через посредника взятку в размере 1,5 млн рублей за заключение договоров с ООО "Удобный маршрут". В 2014-2017 годах Быков содействовал одному из предпринимателей в хищении денежных средств АО "АТП", выделяемых на закупку дизельного топлива, путем поставок в адрес указанной компании под видом дизельного топлива более дешевых нефтепродуктов. Общая разница между стоимостью нефтепродуктов составила более 22 млн рублей, которые были похищены предпринимателем.

В 2014-2016 годах Владимир Быков незаконно по частям получил от одного из предпринимателей города Кирова через посредника взятку в виде денег в сумме 7,8 млн рублей за заключение договоров с АО "АТП" на поставку топлива.

Первомайский районный суд Кирова в июне изменил меру пресечения с домашнего ареста на запрет определенных действий для Владимира Быкова.