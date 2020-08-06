{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ДТП с участием Михаила Ефремова

Ефремов в суде сравнил себя с героем книги, страдающим раздвоением личности

Актер заявил, что с трудом узнает себя на видеозаписях с места ДТП

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Актер Михаил Ефремов заявил, что с трудом узнает себя на видеозаписях с места устроенной им аварии в центре Москвы. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала Пресненского суда Москвы, где были просмотрены эти видеозаписи.

На эту тему
ДТП с участием Михаила Ефремова. Главное

"С трудом узнаю себя. Комментировать это преждевременно, мистер Хайд", - заявил он в ответ на вопрос адвоката потерпевших Александра Добровинского о том, узнал ли он себя.

На вопросы остальных участников процесса относительно видеозаписи он отвечать отказался, назвав их глупыми.

Мистер Хайд - герой повести Роберта Стивенсона "Странная история доктора Джекила и мистера Хайда". Он страдает раздвоением личности, и его зловещий двойник получает свободу действий.

Теги
ДТП с участием Михаила ЕфремоваЕфремов, Михаил Олегович
Взрыв в порту Бейрута
Красный Крест считает, что взрыв в Бейруте осложнит гуманитарные операции в Ливане и Сирии
В организации заявили, что "Ливан будет долго ощущать последствия этого взрыва"
Читать полностью