Ефремов в суде сравнил себя с героем книги, страдающим раздвоением личности

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Актер Михаил Ефремов заявил, что с трудом узнает себя на видеозаписях с места устроенной им аварии в центре Москвы. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала Пресненского суда Москвы, где были просмотрены эти видеозаписи.

На эту тему

"С трудом узнаю себя. Комментировать это преждевременно, мистер Хайд", - заявил он в ответ на вопрос адвоката потерпевших Александра Добровинского о том, узнал ли он себя.

На вопросы остальных участников процесса относительно видеозаписи он отвечать отказался, назвав их глупыми.

Мистер Хайд - герой повести Роберта Стивенсона "Странная история доктора Джекила и мистера Хайда". Он страдает раздвоением личности, и его зловещий двойник получает свободу действий.