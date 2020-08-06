Красный Крест считает, что взрыв в Бейруте осложнит гуманитарные операции в Ливане и Сирии

ЖЕНЕВА, 6 августа. /ТАСС/. Произошедший 4 августа в порту Бейрута взрыв, приведший к большим жертвам и разрушениям, осложнит гуманитарные операции Международного комитета Красного Креста (МККК) в Ливане и Сирии. Об этом заявила в четверг женевская штаб-квартира МККК.

"Разрушение порта может иметь катастрофические последствия для населения Ливана в том, что касается возможностей для завоза необходимых товаров. Это также скажется на канале гуманитарных поставок, включая деятельность МККК в Ливане и соседней Сирии", - говорится в сообщении.

Говоря о нынешней ситуации в столице страны, Красный Крест отмечает, что "те, кто мог покинуть город, сделали это". Больницы, расположенные вблизи места взрыва, получили сильные повреждения. Взрыв в Бейруте, в результате которого жилья лишились около 250 тыс. человек, "стал серьезным ударом" для населения, которое и без того находилось в "крайне уязвимом положении после месяцев нараставшего экономического кризиса и пандемии коронавируса", подчеркнули в организации.

"Ливан будет долго ощущать последствия этого взрыва", - констатировали в МККК.

В настоящее время гуманитарная организация ведет работу в Ливане по нескольким направлениям. Среди них - предоставление помощи нуждающимся ливанцам и сирийцам, ремонт жилья для палестинских и сирийских беженцев, лечение раненых, поддержка системы здравоохранения, обеспечение водоснабжения. В среду МККК передал медицинские материалы в 12 больниц в Бейруте и его окрестностях.