В Москве задержали бывшего члена ОНК Евгения Еникеева

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Правозащитник и бывший член столичной Общественной наблюдательной комиссии Евгений Еникеев задержан в Москве. Об этом журналистам сообщил ответственный секретарь нынешнего состава ОНК Москвы Алексей Мельников.

"Задержали нашего бывшего коллегу по ОНК Евгения Еникеева. Нам известно, что он находится в ОМВД по Нижегородскому району", - сказал он. Обстоятельства задержания выясняются.

Как передает корреспондент ТАСС, Еникеев был задержан возле здания Люблинского суда Москвы, где был оглашен приговор по делу экстремистского сообщества "Новое величие".

Еникеев был активным членом ОНК прошлого созыва, а также участником Московской хельсинкской группы (МХГ).